В Британии нашли древнеримскую мозаику, созданную за несколько лет до падения Рима

Эксперт по римской мозаике Стивен Кош рассказал о находке в разговоре с BBC News.

По словам ученого, в этом районе уже находили поздние римские мозаики, однако никто не ожидал найти настолько позднюю.

Дело в том, что римские города и виллы в Англии были заброшены в конце IV века, после чего пришли в упадок. Однако радиоуглеродное исследование мозаики, найденной на вилле Чедуорт, датировало ее серединой V века, в то время как Рим окончательно пал в 476 году, когда был захвачен вождем германцев Одоакром.

Находка свидетельствует о том, что жизнь в римском особняке продолжалась уже после того, как Британия перестала быть частью Римской империи. Таким образом, ликвидация римского влияния шла более постепенно, чем думали ранее.

«Подразделения регулярной армии и служащие государственной службы либо выводились, либо больше не оплачивались наличными», — пояснил археолог Национального фонда Мартин Папуорт. По его словам, производство постепенно сокращалось, отрасли промышленности, в которых работали римляне, стали все более нестабильными, пока не исчезли окончательно.