В Ялтинский музей вернулась коллекция стеклянных артефактов возрастом более 2 тыс. лет

Изделия восстановили сотрудники центра им. академика Грабаря, сообщили в администрации Ялты.

Презентация античных стеклянных сосудов, датированных I и II веками до н.э., состоялась 2 декабря в Ялтинском историко-литературном музее. Музейные предметы были отреставрированы сотрудниками Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря в Москве.

Специалисты воссоздали пять стеклянных чаш. Осколки трех из них были найдены в Ай-Тодорском некрополе в 1980-е годы, оставшиеся два восстановленных экспоната являются уникальными историческими находками.

«Это кубок II века до нашей эры, аналогов которому нет ни в одном музее мира, а также литая чаша с ребрами. Такие чаши встречаются в единичных экземплярах. И у нас она не в единичном экземпляре. К счастью, у нас их несколько», — рассказала завотделом археологии Ялтинского историко-литературного музея Кристина Новиченкова-Лукичева.