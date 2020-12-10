Sotheby’s обязали раскрыть детали покупки картин Сезанна и Пикассо миллионером-педофилом

Аналогичные требования прокуратура Виргинских островов (США) предъявила аукционному дому Christie’s, сообщает Артгид.

Документы, затребованные прокуратурой, касаются покупки Эпштейном двух акварелей Поля Сезанна и одной картины Пабло Пикассо. Общая сумма сделки составила $139 млн.

Джеффри Эдвард Эпштейн — американский финансист, филантроп и зарегистрированный сексуальный преступник, покончивший с собой в камере в ожидании приговора суда, по которому он мог быть лишен свободы на 45 лет.

Требование к аукционным домам было предъявлено в рамках гражданского иска, поданного более 70 истцами, о конфискации имущества Эпштейна на общую сумму около $600 млн.

Как стало известно, работы Сезанна были приобретены Эпштейном через компании, связанные с коллекционером Леоном Блэком. По мнению правоохранителей, Эпштейн также был причастен к налоговому мошенничеству при продаже картин.

Леон Блэк был вызван по этому делу в суд Виргинских островов, где заявил, что «глубоко сожалеет» о деловых отношениях с Эпштейном. Аукционные дома Sotheby’s и Christie’s пока воздерживаются от комментариев.