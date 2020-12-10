В Санкт-Петербурге открывается XIX Международный фестиваль Dance Open

Смотр начнется 10 декабря на сцене Театра «Балтийский дом», сообщила пресс-служба мероприятия.

Первым выступлением на сцене театра будет танец труппы «Урал Балета» из Екатеринбурга. Артисты представят программу премьер «Урал Интро» из трех сочинений, ранее показанных только в Екатеринбурге.

Вечер откроется сюитой из балета «Приказ короля», музыку к которой написал петербуржец Анатолий Королев. Это оригинальная постановка художественного руководителя труппы Вячеслава Самодурова, недавно удостоенная «Золотой маски», пояснили организаторы.

В программу также войдут балет-мальчишник Brahms Party для девяти солистов Антона Пимонова и «Вальпургиева ночь» Джорджа Баланчина.

12 декабря на сцене театра будет показан балет в двух действиях «Анюта»на музыку Валерия Гаврилина в исполнении Пермского балета. В программе смотра также спектакль Йеруна Вербрюггена «Танцпол», в центре сюжета которого будут знаменитые танцевальные марафоны Америки 1920-х, участники которых сражались не на жизнь, а на смерть.

Смотр завершится 16 декабря на сцене БКЗ «Октябрьский», где состоится гала звезд Dance Open. Организаторы фестиваля обещают привезти зрителям звезд первой величины.