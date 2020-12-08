Петросяна обвинили во лжи о «сгнившем в постели» Джигарханяне

С обвинением выступил друг покойного актера Артур Согомонян в интервью телеканалу «Звезда».

Согомонян заявил, что слова Евгения Петросяна о том, что Джигарханян якобы испытывал «адские боли» перед смертью, являются ложью. Так он ответил на слова юмориста о том, что у покойного актера якобы образовались пролежни из-за того, что в последние дни его жизни о нем никто только не заботился.

По словам Согомоняна, Петросяну не были известны обстоятельства смерти Армена Джигарханяна, так как они не были лично знакомы. «Конечно, это неправда. Я с уважением отношусь к Евгению Вагановичу, но они, честно говоря, не общались», — сказал Согомонян.

Друг покойного актера подчеркнул, что последние дни своей жизни Джигарханян провел в больнице под пристальным присмотром медиков, получая от них всю необходимую помощь. В это время артист находился в неплохом настроении, разговаривал с друзьями по телефону, подчеркнул Согомонян.