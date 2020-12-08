В пещерной гробнице в Хорватии нашли античный бронзовый шлем

О находке археологов в хорватском Закотараце рассказывает The History blog .

Бронзовый греко-иллирийский шлем был найден в пещерной гробнице, которая была богато обставлена погребальным инвентарем. Наличие в ней шлема указывает, что могила принадлежала знатному воину.

Вокруг деревни сохранилось множество древних курганов, большинство из которых были разграблены еще в древности. Гробница, в которой археологи обнаружили шлем, вырезана в скале и была найдена во время работ на одном из разграбленных курганов.

Гробница представляет собой прямоугольник размером примерно три на два метра. В ней также нашли фрагменты железных копий и кинжалов. Кроме воина, там были похоронены как минимум еще два человека, в том числе женщина, о которой рассказали фрагменты бронзового браслета.

«Шлем относится к так называемому греко-иллирийскому типу. Такие шлемы прошли несколько стадий развития, данный вариант использовался с IV века до нашей эры в Греции и в Иллирии. Он бронзовый, имеет прочную защиту головы и характерный прямоугольный вырез для лица», — рассказал координатор проекта Хрвое Потребица из отделения археологии Загребского университета. По его словам, на данный момент в Европе найдено всего около 40 экземпляров.

В числе находок в погребении также пятнадцать бронзовых и серебряных фибул, иглы, спиральные бронзовые украшения, пинцеты, сотни стеклянных и янтарных бусин.