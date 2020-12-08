Массовую могилу сарматского вождя из Оренбургской области изучат генетики

Находку сделали археологи, работавшие в Тоцком районе, пишет RIA56.ru по данным Оренбургского педагогического университета.

По словам экспертов, у села Тоцкое в одном из трех курганных могильников было найдено массовое захоронение с останками 11 человек, в том числе мужчин, женщин и детей. Тела покойных были кремированы.

Археологи также нашли в могиле разнообразный инвентарь, в том числе редкий сосуд ахеменидского происхождения и пять костяных наверший жезлов в виде грифона, льва, архара и тигра. Подобные навершия украшали жезлы людей, относящихся к элите сарматских племен.

Такое количество жезлов говорит о том, что найденные могилы принадлежали семье сарматского вождя, пояснила журналистам заведующая археологической лабораторий вуза Лидия Купцова. По ее словам, планируется проведение генетических исследований для подтверждения родственных связей между усопшими.

Все три могильника относятся к V–IV вв. до н.э. Находки были переданы в Музей археологии Оренбургского педагогического университета.