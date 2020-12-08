Екатеринбургский «Коляда-театр» завоевал премию «Звезда театрала–2020»

Учреждение стало победителем в номинации «Лучший региональный театр», сообщает издание IMC .

Награждение состоялось в московском Театре имени Вахтангова, на сцену которого поднялись замдиректора «Коляда-театра» Эка Вашакидзе и актриса Дарья Кызынгашева. Сам режиссер Николай Коляда поблагодарил организаторов награды с помощью Zoom, трансляцию в котором он вел из своего театра.

«Я так благодарен всем в России театральным деятелям и зрителям за то, что голосовали за мой театр», — сказал Николай Коляда, пожелав устроителям здоровья.

Победителя номинации выбрали с помощью зрительского голосования. Также были представлены оренбургский Театр музыкальной комедии и Театр драмы имени Волкова из Ярославля.

В лонг-лист премии «Звезда театрала» вошли также екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» и инклюзивная театральная студия ORA.