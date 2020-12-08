Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 75-летним юбилеем

Поздравление президента России опубликовано на сайте Кремля.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер называет Стеблова талантливым актером, востребованным и в театре, и в кино. «Вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Стеблов продолжает трудиться и сегодня, а также участвовать в культурной и общественной жизни страны. В заключение Владимир Путин пожелал юбиляру здоровья, успехов и вдохновения.

Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

В 1969 году начал работать актером в Театре имени Моссовета, в котором дебютировал в роли Павла в «Старике» Максима Горького. Сегодня Стеблов является первым зампредседателя Союза театральных деятелей России, членом правления Гильдии актеров кино России, академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России.