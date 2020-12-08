Азиза рассказала печальную историю своего романа с Абдуловым

Певица поведала о романе с актером в эфире программы «Основано на реальных событиях».

По словам российской певицы, она познакомилась с Александром Абдуловым случайно в ресторане Центрального дома работников искусств, где он подсел к ней за столик. Очарованный ее молодостью и красотой, актер ухаживал за ней весь вечер, после чего проводил до гостиницы «Россия».

На следующее утро артист снова пришел в гостиницу к актрисе, добившись завтрака с ней. После этого между ними вспыхнули чувства — влюбленные встречались почти каждый день, завтракали с шампанским и вместе ужинали, проводя все свое свободное время в гостинице.

По словам Азизы, у нее был красивый роман с Абдуловым, но она не понимала, к чему это все может привести и чем закончиться. В один момент Абдулов пригласил ее к себе домой, однако рано утром ей пришлось вызвать такси и уехать, пока он спал. В этот момент она почувствовала себя лишней рядом с ним и решила, что это не ее история.

Исполнительница уехала на гастроли, не подозревая о том, что женатый на Ирине Алферовой актер хотел сделать ей предложение, и о том, что у кинозвезды были отношения с актрисой Натальей Лапиной. Уже из другого города певица сообщила ему о своем решении расстаться.