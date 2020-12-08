Пензенская область потратит на капремонт домов культуры около 85 млн рублей

Капитальный ремонт девяти домов культуры запланирован в 2021 году, сообщил ТАСС зампредседателя правительства региона Олег Ягов.

По его словам, общий объем финансирования работ по капитальному ремонту домов культуры в Пензенской области составит 84,9 млн. рублей, из них 35,3 млн. рублей будут направлены из федерального бюджета.

На начало 2018 года 187 зданий ДК, расположенных в районах Пензенской области, требовали ремонта, пояснил чиновник. В течение трех лет реализации региональной и федеральной программ власти смогли отремонтировать 43 объекта.

«Также в 2020 году завершено строительство двух новых Домов культуры в Иссинском и Пачелмском районах», — добавил Ягов.

В 2019-2020 годах в рамках нацпроекта «Культура» в регионе было отремонтировано 28 культурных учреждений. Также была проведена реконструкция Дома офицеров в Пензе, в конце текущего года торжественно откроется Губернский центр культурного развития.