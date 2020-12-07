Дублировавший фильмы Тарковского кинорежиссер Александр Гордон умер в 88 лет

07.12.2020
«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», — говорится в сообщении. Организация принесла свои соболезнования родным и близким покойного.
Александр Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа. Снял несколько серий киножурнала «Фитиль», затем поступил на работу на киностудию «Мосфильм».
Снимал такие фильмы, как «Убийцы», «Последняя ночь в раю», «Кража», «Сергей Лазо», «Схватка в пурге», «Сегодня увольнения не будет», «Сцены из семейной жизни», «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон».
Также дублировал фильмы Андрея Тарковского «Жертвоприношение» и «Ностальгия», снятые за рубежом.
Стал автором книг «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно».