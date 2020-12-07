Любимова попросила Путина о поддержке Детского культурного форума

С такой просьбой министр культуры РФ обратилась в ходе встречи с российским лидером.

Глава Минкультуры напомнила президенту о важности и популярности Петербургского международного культурного форума. «Мы хотим добавить и сделать детский культурный форум, где у нас есть такие же секции», - пояснила Любимова.

По словам министра, в ведомстве рассчитывают на поддержку президента. Участниками детского форума станут дети и взрослые, в центре внимания платформы будут, среди прочих, проблемы образования.

«Мы бы очень хотели, чтобы приезжали наши самые маленькие деятели искусства — это наша самая мягкая сила. Это очень серьезная программа, чтобы днем они смотрели друг на друга, делились своим опытом. Они труженики совершенно невероятные. И чтобы вечером, конечно же, у них была возможность увидеть лучшие спектакли, которыми мы можем их порадовать, [чтобы мы могли] свозить их в музеи, самых разных гостей из самых разных стран», — подчеркнула министр культуры.

«Хорошая программа», — одобрил президент в ответ.