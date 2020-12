Китайцы обиделись на каламбур про коленки в фильме Monster Hunter с Миллой Йовович

Экранизация породила скандал сразу, как только вышла в Китае, пишет телеканал «360».

Фильм вышел на экраны Китая 4 декабря и сразу был снят с проката. Владельцы кинотеатров получили уведомление о снятии в полночь, оно не содержало объяснения причин.

По общему мнению, причиной такого решения стал каламбур, напомнивший старую расистскую шутку о китайцах. На нее зрители отреагировали в социальных сетях.

Во время фильма на экране звучит фраза по-английски: «Look at my knees! What kind of knees are these? — Chi-knees!» Это каламбур, основанный на созвучии слов «коленки» и «китайский».

В Сети шутку сравнили с оскорбительной для китайцев присказкой времен Второй мировой войны «Chinese, Japanese, dirty knees — look at these». Она дословно переводится как «китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотри на это».

Фильму не помогло, что над ним работали и китайские компании, среди которых была Tencent Pictures. Пока неясно, как фильм прошел традиционную проверку в Китае перед премьерой. С учетом пандемии коронавируса отказ от показа картины может сильно ударить по команде создателей, лишив ее крупнейшего кинорынка Китая.