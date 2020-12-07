Китайцы обиделись на каламбур про коленки в фильме Monster Hunter с Миллой Йовович

07.12.2020
Фильм вышел на экраны Китая 4 декабря и сразу был снят с проката. Владельцы кинотеатров получили уведомление о снятии в полночь, оно не содержало объяснения причин.
По общему мнению, причиной такого решения стал каламбур, напомнивший старую расистскую шутку о китайцах. На нее зрители отреагировали в социальных сетях.
Во время фильма на экране звучит фраза по-английски: «Look at my knees! What kind of knees are these? — Chi-knees!» Это каламбур, основанный на созвучии слов «коленки» и «китайский».
В Сети шутку сравнили с оскорбительной для китайцев присказкой времен Второй мировой войны «Chinese, Japanese, dirty knees — look at these». Она дословно переводится как «китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотри на это».
Фильму не помогло, что над ним работали и китайские компании, среди которых была Tencent Pictures. Пока неясно, как фильм прошел традиционную проверку в Китае перед премьерой. С учетом пандемии коронавируса отказ от показа картины может сильно ударить по команде создателей, лишив ее крупнейшего кинорынка Китая.