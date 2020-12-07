Рок-музыканта Петра Мамонова не пустили на Украину за поездки в Крым

07.12.2020
Участник группы «Звуки Му» Петр Мамонов оказался в числе двух музыкантов, которых украинские пограничники не пустили в страну. Украинское ведомство уточнило, что запрет получил «актер и радиоведущий».
Кроме того, пограничники разместили фотографию паспорта с подписью Мамонова. Как уточнили в Госпогранслужбе, инцидент произошел накануне в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом.
Во время оформления пассажиров, следовавших авиарейсом из Турции, пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух граждан РФ. Российский что музыкант направлялся на Украину в личных целях «вместе с гражданкой РФ», говорится в сообщении.
Обоим въезд в страну был запрещен на три года. Причиной было названо нарушение порядка посещения территории Крыма, который Украина считает оккупированным.