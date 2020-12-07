Сыгравшие в «Приключениях Электроника» близнецы помогут построить храм под Кемерово

Владимир и Юрий Торсуевы уже получили благословение у Патриарха, пишет «КП-Новосибирск».

В 2020 году исполняется ровно 40 лет со дня выхода фильма «Приключения Электроника», прославившего братьев на всю страну. Несмотря на пандемию, близнецы собираются строить мужской монастырь в Сибири и уже получили на это благословение у Патриарха РПЦ Кирилла.

«Мы ведь с вами уйдем, а за нас молиться будут, пока храм стоит. А я думаю, что мы построим храм, который простоит минимум 100 лет», — поделился своими замыслами Владимир Торсуев.

Монастырский храм будет расположен в 40 километрах от Кемерово. Строительство начнется уже весной следующего года, когда закончатся холода.

«Скажу лишь, что возведем мы монастырь вокруг храма, который находится в 40 километрах от Кемерово. Об этой деревенской церкви, которой более 200 лет, и ее настоятеле рассказал мне и брату друг-артист, и нам идея понравилась», — рассказал Владимир Торсуев.

По его словам, он влюблен в Сибирь, дочь от предыдущего брака у него живет в Красноярске, неподалеку от Кемерово. Кроме того, первый большой концерт братьев прошел именно в Новосибирске, добавил Владимир.