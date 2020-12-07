В Институте археологии РАН пройдет конференция к 500-летию Новодевичьего монастыря

07.12.2020
Международная научная конференция «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской истории и культуре» станет первым научным мероприятием в ряду научных и культурных событий празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря, которое будет отмечаться в 2024 году.
«Это первая фундаментальная конференция в длинной череде культурных и церковных событий, приуроченных к 500-летию обители. История Московского Новодевичьего монастыря чрезвычайно важна: она образует слепок с общей истории России в царский, имперский и советский периоды и составляет единое целое с историей страны», — цитирует пресс-служба института слова завотделом археологии Московской Руси, доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН Леонида Беляева.
На конференции прозвучат доклады об истории и процессе духовной жизни монастыря на широком фоне жизни Московского царства, всей русской истории и культуры XVI–XVIII веков, а также более позднего периода вплоть до новейшего времени. Участники познакомятся с первыми результатами работ по глубокому обновлению монастыря, реставрации его памятников, археологическому изучению.
Участники конференции обсудят новейшие открытия в археологии, монастырской книжности, экономике и социальной жизни, истории архитектуры и искусства иконописи, декоративного искусства и церковной музыки, феномена почитания чудотворных образов. Особое внимание будет уделено связям монастыря с православием западнорусских земель в XVII веке, биографиям исторических лиц, генеалогии инокинь и прихожан монастыря.
Конференция состоится в онлайн-формате. Ее организаторами стали Институт археологии РАН и Институт российской истории РАН.