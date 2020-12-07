Число учеников российских детских школ искусств выросло на 68 тысяч

07.12.2020

Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам министра, количество учеников детских школ искусств (ДШИ) увеличилось на 68 тысяч, открылось двенадцать новых детских школ искусств.

Кроме того, российские ДШИ получили 20 тысяч новых музыкальных инструментов и 15 тысяч единиц учебной литературы, сообщила министр.

В настоящее время готовятся новые проектно-сметные документации. Во время встреч представителей ведомства с властями регионов они получают отзывы о том, что ДШИ с радостью встречают даже на уровне муниципалитетов, заметила Любимова.