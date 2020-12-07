Эрмитаж лишился 80% очных посетителей и нарастил аудиторию до 70 млн

Такие данные привел гендиректор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции, посвященной Дням Эрмитажа.

Количество посетителей Эрмитажа сократилось в этом году на 80% из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил гендиректор музея. В то же время количество зрителей виртуальных программ Эрмитажа в соцсетях выросло до 70 млн.

«Эрмитаж в этом году посетили 836 тысяч человек, в прошлом году было 4 миллиона 900 человек», — сказал Пиотровский.

Выпадающие доходы от продажи билетов гендиректор музея оценил примерно в половину бюджета учреждения. Однако, по его словам, эти потери частично были компенсированы.

Учреждение потеряло около половины бюджета, однако часть этих денег была компенсирована двумя траншами государства, выполнившего свои конституционные обязательства об охране культуры, сказал Пиотровский.