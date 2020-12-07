Мариинский театр представит оперный цикл Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга»

Перенесенные с весны представления пройдут под управлением Валерия Гергиева 8, 9, 11 и 12 декабря, сообщили в пресс-службе театра.

Гости театра услышат «Золота Рейна», «Валькирии», «Зигфрида» и «Гибель богов». Первое «Кольцо» было поставлено в театре с 1900 по 1905 год под руководством дирижера Эдуарда Направника, напомнили в пресс-службе.

Нынешняя тетралогия стала капитальным репертуарным проектом Валерия Гергиева, в 2000-х годах осуществившим прорыв в отечественном музыкальном театре и утвердившим Мариинский в числе лучших оперных домов мира.

Сценическое решение цикла определилось не сразу. Первые две оперы поставили немецкие режиссеры Готфрид Пильц и Йоханнес Шааф, однако театр отказался от их концепции. Теперь все «Кольцо нибелунга» объединено замыслом российско-американского художника и дизайнера Георгия Цыпина.

Цыпин задал постановке масштабность и вневременные координаты. Главным образом постановщика стали слюдяные гиганты, похожие на истуканов с языческого капища, говорится в сообщении.

Театральный художник Татьяна Ногинова соединила в костюмах греческие хламиды, римские тоги, татуировки японских самураев и перья американских ирокезов. Художник по свету Глеб Фильштинский создал световую партитуру, чутко реагирующую на события в оркестре.