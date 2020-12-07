Грымов призвал избавить артистов от необходимости просить звание самому себе

Об этом худрук театра «Модерн» заявил в интервью NEWS.ru.

По словам Грымова, необходимо упростить процедуру присвоения звания. Для этого можно создать специальный орган, сотрудники которого будут следить за справедливым и своевременным поощрением достижений артистов.

«Союзы театральных деятелей и кинематографистов, Росконцерт могли бы сами инициировать получение званий. Не сам же актер должен думать о вручении себе звания. Это странно», — отметил Грымов.

Ранее множество культурных деятелей, в том числе продюсер Игорь Матвиенко и певец Сергей Пенкин, называли подходы к присвоению званий неправильным. В настоящее время для номинирования артиста на звание требуется подать документы в Минкультуры России от имени учреждения, при котором он работает.

Однако остается неясным вопрос о том, кто должен подавать документы для присвоения звания, если номинантом является руководитель этой организации или артист, не работающий при театрах или других учреждениях. При действующей системе получается, что подают на себя документы сами творческие люди, что многие считают этически неправильным.