Денис Мацуев рассказал о своих любимых застольных песнях

Артист порадовал публику откровениями в рамках детского конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия».

В ходе нового выпуска Денис Мацуев рассказал, как играл на аккордеоне совсем не классические произведения. Выяснилось, что пианист прекрасно владеет аккордеоном.

Наблюдая за номером конкурсанта, музыкант рассказал о том, как исполнял на семейных торжествах одну из любимейших советских застольных песен. «Специально играть на аккордеоне я никогда не учился. Можно сказать, мне это передалось от бабушки. В моей семье этот инструмент всегда был, я потихоньку его освоил и на наших посиделках играл «На побывку едет молодой моряк» и другие такие песни», — рассказал музыкант.

Совместно с Денисом Мацуевым выступления маленьких артистов оценивали Дима Билан, Николай Цискаридзе и Сергей Безруков. Участников на сцене поддерживала ведущая конкурса Дарья Златопольская.

Особенно запомнился членам жюри номер 11-летней цирковой гимнастки Александрины Дашковой, исполнившей сложнейшие элементы на петлях под живое выступление популярной группы OQJAV. Артистка вышла в финал, где будет бороться за главный приз в миллион рублей, грант для преподавателя и легендарную статуэтку «Перо Синей птицы».