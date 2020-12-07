На дне Балтики нашли шведский линкор «Марс», затонувший в 1564 году

07.12.2020
Флагман шведского флота погиб 450 лет назад. Как рассказал журналистам археолог Ричард Лундгрен, найти место, где он затонул, было очень трудно.
На борту линкора нашли судовую казну в серебряных монетах того времени на общую стоимость в €13 тыс. По словам археолога Йохан Роннби, холодная и темная вода в Балтийском море фантастически сохраняет затонувшие корабли, что позволяет и сегодня увидеть все детали, в том числе украшения герба на пушке.
Еще одной неожиданностью для археологов стали останки погибших солдат, обычно не сохраняющиеся в море за такой продолжительный срок. Археологи назвали увиденную ми картину «замерзшим полем битвы». По мнению экспертов, большинство моряков погибли от взрыва на борту, который и стал причиной затопления 48-метрового корабля.