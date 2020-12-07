На дне Балтики нашли шведский линкор «Марс», затонувший в 1564 году

Во время Северной Семилетней войны военный корабль потерпел крушение с 800 людьми на борту, пишет Express.

Флагман шведского флота погиб 450 лет назад. Как рассказал журналистам археолог Ричард Лундгрен, найти место, где он затонул, было очень трудно.

На борту линкора нашли судовую казну в серебряных монетах того времени на общую стоимость в €13 тыс. По словам археолога Йохан Роннби, холодная и темная вода в Балтийском море фантастически сохраняет затонувшие корабли, что позволяет и сегодня увидеть все детали, в том числе украшения герба на пушке.

Еще одной неожиданностью для археологов стали останки погибших солдат, обычно не сохраняющиеся в море за такой продолжительный срок. Археологи назвали увиденную ми картину «замерзшим полем битвы». По мнению экспертов, большинство моряков погибли от взрыва на борту, который и стал причиной затопления 48-метрового корабля.