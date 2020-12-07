Хабенский, Ходченкова и Петров названы лучшими актерами России за 10 лет

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Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

В рамках исследования было опрошено 1600 респондентов из всех округов страны. Опрашиваемым предложили оценить, кто из актеров оказал самое большое влияние на развитие отечественного и зарубежного кинематографа в 2010-2020 годах.

В числе актеров респонденты выделили Константина Хабенского и Александра Петрова, за которых проголосовали 10%. Вторую строчку рейтинга заняли Данила Козловский и Сергей Безруков — с 7%, третью — Владимир Машков с 6%.

Лучшим иностранным актером россияне сочли Леонардо ДиКаприо, который получил 12%. Следом за ним идет Джонни Депп с 10%, после него Роберт Дауни-младший с 5%.

Лучшей актрисой десятилетия россияне считают Светлану Ходченкову (13%). Чулпан Хаматова получила 4% голосов россиян. На третьем месте Екатерина Климова и Елизавета Боярская, получившие по 3% голосов.

В числе зарубежных актрис лучшей признана Анджелина Джоли (14%). В топ актрис вошли Джулия Робертс, Кристен Стюарт (3%), Мерил Стрип, Скарлетт Йоханссон и Милла Йовович (по 2%).