Российские фильмы стали лидерами проката минувших выходных

Таковы предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 декабря.

Лидером российского проката за минувшие выходные четвертую неделю остается фильм «Непосредственно Каха». Он собрал 31,2 млн рублей кассовых сборов, говорится в сообщении.

Комедийный фильм, снятый режиссером Виктором Шамировым, вышел в прокат 12 ноября. Главные роли в картине сыграли Артем Каракозян, Марина Калецкая, Артем Калайджян, Микаэл Погосян и Людмила Артемьева.

На втором месте российский фильм «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова. Картина вышла в прокат 26 ноября и собрала за прошедшие выходные 21,6 млн рублей.

Фильм основан на реальных событиях. В нем снялись Стася Милославская, Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Евгений Сытый, Алексей Барабаш и другие актеры.

На третьем месте в рейтинге оказался американский боевик «Искусственный интеллект» режиссера Бена Фэлкоуна. Картина вышла в российский прокат 26 ноября и за четыре дня собрала 19,1 млн рублей.

Главные роли в фильме сыграли Джеймс Корден, Мелисса Маккарти, Брайан Тайри Генри, Бобби Каннавале и Джин Смарт.