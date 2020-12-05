Ольга Ярилова вручила награды победителям конкурса «Доброволец России-2020» в номинации «Вдохновленные искусством»

Без помощи добровольцев уже сложно представить работу учреждений культуры, отметила замминистра.

Замминистра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова в ходе онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ наградила победителей Всероссийского Конкурса «Доброволец России-2020» в номинации «Вдохновленные искусством».





«Могу с уверенностью сказать, что это источник лучших волонтёрских инициатив в сфере культуры. В этом году подано почти пять тысяч заявок, чуть ли не в два раза больше, чем в прошлом. Без помощи добровольцев уже сложно представить работу учреждений культуры. Они все активнее помогают в сохранении объектов культурного наследия, деревянного зодчества, в развитии и популяризации народного творчества», – сказала Ольга Ярилова.





Она также отметила, что среди финалистов оказались представители самых разных регионов страны: Башкортостан, ЮГРА, Крым, Чувашия, Камчатка, Псковская, Липецкая, Орловская, Пензенская области. Кроме того, замминистра оценила помощь волонтеров культуры в период пандемии в 2020 году.





В номинации «Вдохновленные искусством» представлены проекты культурной направленности, проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формирования культурной идентичности.





Первое место в возрастной категории от 14 до 17 лет занял проект «Музейный волонтер» Светланы Якуповой из Нефтекамска. Проект, в котором занято 100 добровольцев, подразумевает создание интерактивного музейного пространства для развития у детей и подростков исторической грамотности, патриотизма и сохранения памяти поколений о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.





Победители конкурса получат гранты до 2 млн рублей на реализацию своего проекта и возможность включить статью расходов на образовательные курсы и повышение квалификации команды. Также впервые участники в возрастной категории от 14 до 17 лет смогут претендовать на получение гранта на реализацию проекта до 500 тыс. рублей.





Также в рамках онлайн-марафона Ольга Ярилова приняла участие в дискуссии, которая была посвящена развитию культурного волонтёрства в нашей стране, предварительным итогам и перспективам реализации добровольческих мероприятий в рамках нацпроекта «Культура».