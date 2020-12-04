Станция «Можайская» в Петербурге ушла в прошлое

Теперь она будет называться, как и 70 лет назад, «Дудергоф» - об этом сообщает телеканал Piter.tv.

Как говорится в сюжете канала, это имя станция в Красносельском районе Петербурга носила с момента открытия в 1879 году до середины ХХ века, после чего была переименована в «Можайскую». Теперь историческая справедливость восстановлена.





Новое «старое» название уже фигурирует во всех железнодорожной инфраструктуре — от билетных автоматов до мобильных приложений. Пассажиров, привыкших к названию «Можайская», просят быть внимательными — в первое время после переименования возможна путаница.





Ранее мы писали о том, что петербургские студенты украсили трансформаторную будку граффити с ангелом . Рисунок появился на сооружении неподалеку от станции метро «Новочеркасская». Авторами работы стали студенты Академии имени Штиглица.





Как рассказала студентка первого курса академии Полина Починяева, новый рисунок представляет собой часть большого арт-проекта «Культурный вандализм».