Загадочный трехгранный монолит обнаружили в Тульской области

Авторами «находки» стали сотрудники НОЦ «ТулаТЕХ», сообщает РИА Новости.

Представитель организации Константин Подрезов рассказал журналистам, что ролик о появлении в местном заповеднике близ деревни Кондуки таинственного трехгранного сооружения был снят в шутку, а также для привлечения внимания к деятельности научно-образовательного центра.





Ролик появился на YouTube в пятницу — авторы утверждали, что накануне видели возле Кондуков точно такой же загадочный объект, который ранее был замечен в американском штате Юта, а затем появился в Румынии.





И тот, и другой монолит впоследствии исчезли. Никакой официальной информации о них и их создателях нет, поэтому многие высказывают предположение об инопланетном происхождении металлических монолитов.





Что касается тульского «монолита», то стальная трехгранная колонна, на вершине которой выгравировано «НОЦ Тулатех», является творением рук человека. Ученые объяснили, что стальная призма была сконструирована специалистами «Тулатех» и предназначена для исследований на территории страны.



