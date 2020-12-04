«Нью Йорк таймс» включила «Дылду» Кантемира Балагова в список лучших фильмов 2020 года

Западные критики высоко оценили российскую «болезненную драму», сообщает NYT.

Российская лента «Дылда» вошла в список лучших лент 2020 года, поскольку была «блистально срежиссирована», заявили кинокритики. Они назвали Кантемирова «сердцеедом» и «большим талантом», а сам фильм охарактеризовали как «трагическую, болезненную драму», сюжет которой разворачивается в Советском Союзе сразу после Великой отечественной войны.





Кроме «Дылды», в рейтинг лучших фильмов по версии NYT вошёл также фильм российского режиссера Виктора Коссаковского «Гунда», повествующий о жизни животных на ферме.





Также лучшими киноработами года были названы фильм «Мартин Иден» Пьетро Манчелло, криминальная драма «Бакурау», «Американская утопия Дэвида Бирна» режиссёра Спайка Ли и ряд других.





Напомним, что фильм «Дылда» в этом году вошёл в шорт-лист премии «Оскар», а также получила две награды на Каннском кинофестивале.



