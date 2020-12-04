Сын Михаила Круга объяснил решение поменять фамилию

Наследник погибшего шансонье хочет стать артистом, сообщили «Дни.ру».

Младший сын Михаила Круга решил сделать псевдоним отца своей официальной фамилией. Ранее в паспорте 18-летнего Александра значилась настоящая фамилия — Воробьёв, такую же носил и его знаменитый отец.





Ранее таким же образом поступила и мать Александра, вдова Михаила Круга. Ирина Круг не считает, что громкая фамилия будет в чём-то помогать сыну, но не отрицает, что хотела бы видеть его на сцене.





У наследника тверского шансонье действительно отличные вокальные данные, не так давно он записал дуэт с матерью. В беседе с журналистами Александр Круг рассказал, что учится в театральном институте имени Щукина.





Молодой человек понимает, что его как сына известных артистов всегда будут оценивать в сравнении с ними. Но это, по его словам, лишь стимулирует его становиться лучше и работать над собой.





У Круга остался ещё один сын от первого брака, Дмитрий. Он с отличием окончил университет МВД в Санкт-Петербурге и сейчас работает в Тверской полиции.



