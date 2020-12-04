В Александринском театре прошла премьера фильма с Санкт-Петербургом в главной роли

Картина «Серебряные коньки» знакомит зрителей с городом на Неве образца 1899 года, передаёт канал «Культура».

Как рассказал режиссёр ленты Михаил Локшин, эта работа в какой-то мере стала одой Петербургу, его архитектуре, улицам, рекам и каналам. Создатель «Серебряных коньков» уверен, что раньше зрители ничего подобного в кино не видели.





Премьера фильма состоялась Петербурге, в Александринском театре: мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Всем зрителям измеряли температуру, каждого снабжали маской и перчатками, а места в зале заполняли в шахматном порядке.





Первыми зрителями стали в том числе и все участники съёмочного процесса. Известно, что в основе сюжета — история о любви девушка из высшего света и простолюдина, у которого нет ничего, кроме доставшихся в наследство коньков.





Как отметила в интервью журналистам актриса Софья Присс, в фильме Петербург предстаёт именно таким, каким его знают и любят во всём мире по классическим произведениям литературы и искусства.



