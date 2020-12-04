Группа «Мумий Тролль» выпустила новый альбом и заявила о рекорде

Такого количества визуальных материалов музыканты не создавали ни к одной пластинке, говорится в Instagram коллектива.

Все восемь песен с нового сборника были записаны ещё в 2019 году, когда никто не предполагал, что на мир обрушится пандемия коронавируса. Как рассказали музыканты в своём посте, работу над пластинкой они начали ещё весной прошлого года в Лос-Анджелесе, а завершать сведение альбома пришлось уже дистанционно.





Пластинка получила название «После зла» — как пояснили музыканты, все свои выступления из-за COVID-19 пришлось отложить до лучших времён. Эти «лучшие времена» они и назвали «после зла».





Некоторые композиции с нового, 15-го по счёту альбома, поклонники «Мумий Тролля» уже слышали: это, например, «Лира» и «Лето без интернета», которые ранее были представлены отдельными релизами и клипами. Также недавно был снят клип на трек «Космические силы» с участием актёра Юрия Колокольникова.

Оформлением новой пластинки и каждой отдельной песни занимался известный украинский художник, работающий под псевдонимом Waone. Музыканты сообщили, что к альбому «После Зла» они планируют выпустить рекордное для «Мумий Тролля» количество визуализированного материала, а работы Waone станут основой для целой выставки.



