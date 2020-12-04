Президента Пушкинского музея, умершую от коронавируса, похоронили с воинскими почестями в Москве

Местом захоронения Ирины Антоновой было выбрано Новодевичье кладбище, сообщает ТАСС.

Ирина Антонова, скончавшаяся 30 ноября на 99-м году жизни, была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Поэтому церемония её погребения прошла с участием военного оркестра и почетного караула. Ирину Александровну похоронили рядом с матерью и мужем, согласно её собственной воле.





Проститься с Ириной Антоновой на Новодевичье кладбище пришли друзья и коллеги — сотрудники Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, в том числе его директор Марина Лошак. Траурные венки пришли от президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

Накануне, 3 декабря, состоялось официальное прощание с Ириной Александровной в музее. Церемония была закрытой в связи с коронавирусными ограничениями. Тело умершей было кремировано.

О смерти Ирины Антоновой стало известно 1 декабря. Сообщалось, что она страдала сердечно-сосудистым заболеванием, которое на фоне осложнений от коронавируса привело к летальному исходу.



