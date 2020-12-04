Актер из сериала «Кухня» устроил драку в столичном баре

Кирилла Мелехова обвиняют в избиении человека, сообщает РЕН ТВ.

В пятницу, 4 декабря, стало известно о неприятном инциденте, который произошел в одном из баров Москвы с известным российским актером. 33-летний Кирилл Мелехов устроил драку с одним из гостей заведения и жестоко избил его.





В результате полиция задержала артиста. Он пояснил, что отдыхал с друзьями в баре «Руки вверх», когда к ним подошла компания незнакомых людей. Между двумя компаниями завязалась ссора, которая переросла в потасовку.





Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает полиция. Кирилл Мелехов — уроженец Москвы, окончил РАТИ (ГИТИС), прославился после того, как принял участие в передаче «Медицинские тайны», а также в комедийном проекте «Остров». Кроме того, снимался в сериале «Кухня» и многих других популярных фильмах.



