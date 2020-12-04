«Легкие наши легки» : ДДТ выпустили клип об уходящем 2020 годе

Новую работу коллектива оценила Алла Пугачева в своем Instagram.

В Сети появился видеоклип на новую песню петербургской группы ДДТ. Изначально песня называлась «Лето», но затем ее решили переименовать и посвятить новое музыкальное творение непростому 2020 году с его пандемией и всемирным кризисом.





Клип был снят на окраине Петербурга, в районе Мурино, на одном из знаменитых петербургских долгостроев. По сюжету артисты поют и играют в ячейках-квартирах недостроенной многоэтажки, а затем перемещаются в атмосферу уютного квартирника.





Практически в каждой строке песни присутствует тематика COVID-19. Музыканты поют о том, что «мир изменился, он стал другим», и рассказывают, как «хоронили безвременно павших».





Лидер группы Юрий Шевчук пояснил, что в новой композиции речь идет не только о трудностях уходящего года, но и о надежде, которую несет новый год. Работу уже оценила Алла Пугачева — в своем Instagram она поблагодарила музыкантов «за отсутствие фальши» и за «правду жизни».