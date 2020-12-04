Портал «Культура.РФ» и платформа ARTEFACT стали лауреатами «Премии Рунета»

Важность вклада обоих проектов в отечественную культуру отметила Ольга Любимова.

Проекты Минкультуры России получили «Премию Рунета» сразу в двух номинациях. Церемония вручения состоялась 3 декабря.

Портал «Культура.РФ» стал лауреатом в категории «Культура, СМИ и массовые коммуникации», а платформа ARTEFACT — победителем в номинации «Счастье есть».





«В условиях режима самоизоляции портал «Культура.РФ» стал одним из главных ресурсов о культурной жизни страны, а также основной площадкой для полноценной коммуникации учреждений со своей аудиторией. Сайт регулярно пополняется концертами и спектаклями, виртуальными экскурсиями и мастер-классами. Уникальность портала в разнообразии контента. Каждый пользователь вне зависимости от возраста найдет здесь для себя что-нибудь по вкусу, — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. — Немного другая задача у платформы Artefact. Она помогает сделать шедевры, хранящиеся в отечественных музеях, доступными для каждого, рассказать о них подробно, их истории. Это прекрасная возможность для пользователей в любой момент прикоснуться к прекрасному, познакомиться с уникальными коллекциями и с помощью современных технологий детально рассмотреть экспонаты».









Глава Минкультуры России поблагодарила экспертный совет «Премии Рунета» за присуждение столь высоких наград.





«Для нас это особый знак качества, которого мы будем придерживаться и в дальнейшем», — подчеркнула она.









В этом году «Премия Рунета» прошла уже в 17-й раз. Традиционно за вклад в развитие интернет-технологий в России соревновались IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ и проекты, популяризирующие культуру и здоровый образ жизни. Трансляция церемонии награждения прошла на портале «Культура.РФ».