Анна Нетребко споет романсы Чайковского в Мариинке

Концерт пройдет в пятницу, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Программа вечера «Музыка петербургских салонов» будет представлена романсами П.И. Чайковского и воспроизведет атмосферу светских музыкальных вечеров. Кроме Анны Нетребко, в камерном концерте примут участие солисты Сергей Скороходов, Михаил Петренко и Олеся Петрова





Также сообщается, что аккомпанировать солистам будет лауреат Национальной оперной премии «Онегин» Ирина Соболева. Мероприятие состоится в Концертном зале Мариинки.

Как рассказали представители пресс-службы театра, в программе вечера акцент будет сделан именно на «салонных» сочинениях Чайковского. Этот вечер станет своего рода прелюдией к предстоящему выступлению Нетребко в опере «Евгений Онегин»: 7 декабря певица впервые на петербургской сцене исполнит партию Татьяны.





Оба мероприятия посвящены 180-летию со дня рождения Петра Чайковского. В фойе Новой сцены зрители смогут осмотреть выставку, которая посвящена сотрудничеству композитора с Мариинским театром и истории постановки его сочинений на петербургских сценах.



