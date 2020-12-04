Журнал «Юность» учредит премию имени Катаева за лучший рассказ

Награда начнет присуждаться в 2021 году, рассказал главред журнала и председатель жюри премии, писатель и депутат Сергей Шаргунов в своем Telegram -канале.

Награду будут присуждать за произведения малой прозы, пояснил писатель. Премия получила имя Валентина Катаева в честь создателя и первого главного редактора журнала «Юность».

По словам Шаргунова, в последнее время начал возвращаться интерес к формату рассказа, однако еще не в достаточной степени. Рассказ все еще находится в тени других, более широких массивных жанров, отметил писатель.

«Поддержать рассказчиков — это важная и благородная задача нашей премии», — отметил он.

Отечественные традиции жанра рассказа богаты и разнообразны, подчеркнул Шаргунов. По его словам, в числе классиков русской литературы немало таких прекрасных рассказчиков, как Лев Толстой, Антон Чехов, Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Михаил Булгаков и многие другие.