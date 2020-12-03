Награда начнет присуждаться в 2021 году, рассказал главред журнала и председатель жюри премии, писат...
Шоу будет транслироваться онлайн, сообщается на сайте «Дней Эрмитажа - 2020».
На теле 75-летней Нины Акимовой обнаружили синяки и ссадины, сообщает «Московский комсомолец».
Смотр продлится по 7 декабря, сообщили организаторы.
Об этом заявил зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин в разговоре ...
Для публики экспозиция откроется после отмены карантина 15 января 2021 года, сообщила пресс-служба м...
Сейчас актер ведет переговоры, сообщило издание Deadline.
Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры России, сообщает пресс-служба ведомства.
Владимир Селиванов признался, что выступает за наемную армию, в беседе с «360».
Актер прокомментировал потерю Джонни Деппом роли Геллерта Гриндевальда в интервью Entertainment Week...
В преддверии Нового года гостям подготовили праздничную программу в рамках онлайн-проекта Stay Home ...
Об этом артист заявил в разговоре с «Говорит Москва».
Коллекция Sound Rewiew («Звуковой обзор») издана в шести цифровых альбомах, сообщила пресс-с...
О находках греческих ученых сообщило Министерство культуры Греции.
Об этом сообщила заведующая центром на базе Ярославского художественного музея Марина Полывяная в ра...
Перечень был определен по итогам голосования членов Экспертного совета, сообщила пресс-служба ведомс...
Постановку представят 7 декабря, сообщили в пресс-службе театра.
Экспонаты впервые выставлены в Оренбурге, сообщила ТАСС завотделом музея Ирина Богданова.
Об открытии сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН.
Экспозиция будет развернута на платформе Artefact, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Элемент не найден!