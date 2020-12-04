Ученые установили причину вымирания 250-килограммовых новозеландских моа

Птицы исчезли по вине человека, заявили в Университетском колледже Лондона.

Всего в результате деятельности людей на Земле вымерло три четверти видов нелетающих птиц, считают британские ученые. Они отмечают, что до начала активного истребления пернатых нелетающие виды встречались в 40 семействах, а теперь лишь в 12.





Исследователи опубликовали статью в британской газете Daily Mail, в которой утверждают, что действия людей привели к искажению закономерности эволюции и изменению целого ряда экосистем. Они рассказали, что сейчас нелетающие птицы представлены в основном пингвинами, пастушками и страусами, но ранее количество их видов было намного больше.





Сегодня на планете обитают около 60 видов нелетающих птиц, а исчезло 166 видов. Всего же со времен позднего плейстоцена вымер уже 581 вид пернатых.





Основное место сосредоточения нелетающих птиц в наши дни — это Новая Зеландия и Гавайи. Ученые объясняют это особенностями местных животных: в этом ареале мало хищников, поэтому птицы постепенно утратили необходимость в способности летать.





Зато такие птицы становятся наиболее частыми жертвами освоения территорий людьми — их убивает не только человек, но и завезенные им животные, в том числе крысы и кошки. Именно с появлением людей в Новой Зеландии исчезло 26 видов птиц, в том числе уникальные новозеландские моа, которые достигали 3,5 м в высоту и весили 250 кг. Последние моа были истреблены в 16-м веке.



