Стали известны дата и место прощания с «доктором Борменталем»



Вход на церемонию прощания будет осуществляться по спискам, сообщили в пресс-службе ГИТИСа.





Близкие, друзья и коллеги смогут попрощаться с народным артистом России Борисом Плотниковым в субботу, 5 декабря, в МХТ им. Чехова. Плотников, который прославился прежде всего ролью доктора Борменталя в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце», скончался в возрасте 71 года от коронавируса. Последние дни своей жизни артист провёл на ИВЛ.





Как сообщили в ГИТИСе, начало церемонии прощания запланировано на 10:00, на неё отведено 2,5 часа. После этого начнётся отпевание. Похоронят Плотникова на Троекуровском кладбище.





Борис Плотников — уроженец города Невьянск Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище, а затем филологический факультет Уральского университета. Несколько лет служил в Свердловском ТЮЗе, затем переехал в Москву, где работал в Театре сатиры. С 2002 года являлся актёром МХТ им. А.П. Чехова.





Свои соболезнования по поводу смерти народного артиста его родным принёс президент России Владимир Путин. Глава страны назвал Бориса Плотникова ярким и неординарным человеком, который «хранил неизменную приверженность традициям отечественного искусства». Свои соболезнования выразила также министр культуры РФ Ольга Любимова.



