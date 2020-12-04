Дженнифер Лопес отменила свою свадьбу





Своё решение она объяснила пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.

В 2020 году 51-летней певице и её избраннику, бейсболисту Алексу Родригесу, пришлось переносить торжество уже дважды. Джей Ло подчеркнула в эфире передачи Access Hollywood, что у влюблённых всё хорошо, просто они не хотят спешить и устраивать пышную свадьбу в таких тревожных условиях.





Сейчас у звезды и её жениха нет точных планов относительно бракосочетания: «Я не знаю, что мы теперь будем делать. Думаю, нужно довериться обстоятельствам», — заявила Лопес.





Она добавила, что не ощущает потребности в пышной свадьбе — возможно, церемония будет довольно скромной. В любом случае, певица не расстроена отменой торжества: ей даже нравится, что нет никакой предсвадебной суеты.





Ранее в СМИ проходила информация о том, что Лопес и Родригес устроят свадьбу летом 2020 года в Италии. Бывший бейсболист встречается с исполнительницей уже около трёх лет, в прошлом году он сделал ей официальное предложение.



