Дочь режиссёра Николая Акимова найдена мёртвой





На теле 75-летней Нины Акимовой обнаружили синяки и ссадины, сообщает «Московский комсомолец».

Нина Акимова была найдена мёртвой в своей квартире на западе Москвы, по данным СМИ, её обнаружил сын. Тело было искалечено — на лбу присутствовали ссадины, а под глазом — синяк. Но что именно стало причиной смерти, пока не установлено.





О дате похорон и месте прощания с актрисой также пока ничего не сообщается. Известно, что Нина Акимова служила в Российском академическом молодежном театре с 1983 года, кроме того, активно снималась в кино — сыграла роли в сериале «Дубравка», «Метель» и многих других.





Источники, близкие к семье актрисы, рассказали о том, что Акимова не в первый раз была избита и уже появлялась в театре с синяками, но всякий раз уходила от объяснений. Прошлым летом её даже госпитализировали с побоями.





В ноябре 2020 артистка перестала выходить на связь, руководство театра вынуждено было обратиться в полицию. Нина Акимова является младшей дочерью знаменитого театрального режиссера Николая Акимова — его имя носит Санкт-Петербургский академический театр комедии.



