В Великом Новгороде начался фестиваль исторических фильмов «Вече»

Смотр продлится по 7 декабря, сообщили организаторы.

В этом году фестиваль посвящен 75-й годовщине Победы, рассказала в ходе церемонии открытия мероприятия замминистра культуры Новгородской области Илианна Петрова.

Символично, что фестиваль открывается в День неизвестного солдата, отметила чиновница. Специально на фестиваль приехала делегация республики Саха (Якутия), которая представила на открытии фильм «Тыгын Дархан».

Участники делегации совместно с региональными властями посетили монумент воинам-якутам, якутским стрелкам, в годы Великой Отечественной войны защищавшим Новгородскую землю, рассказала Петрова.

Из-за пандемии коронавируса фестиваль идет в форматах онлайн и офлайн, в то время как кинозалы заполнены не более чем на 25%. В конкурсную программу смотра вошли 8 кинокартин, которые будут транслировать в 16 кинозалах Новгородской области.

В рамках фестиваля представят авторскую программу документальных фильмов «Без срока давности». Ее презентует зрителям историк, писатель Александр Звягинцев.