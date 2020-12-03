В Госдуме категорически отвергли идею Боярского запретить призыв артистов в армию

Об этом заявил зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат раскритиковал точку зрения Михаила Боярского, пояснив, что в российских законах и без того четко прописаны категории граждан, имеющих право на освобождение от призыва на военную службу.

«Я категорически против. Нельзя на этом делить», — заявил он, имея в виду принадлежность к культурной профессии. По словам Заварзина, подобные прецеденты уже были в законодательной среде.

«Знаменитая наша балерина Захарова в Думе инициировала (законопроект о том), чтобы танцоры балета получали отсрочку», — напомнил депутат. По словам Заварзина, не следует создавать лишний прецедент нормы отсрочки от армии.

В настоящее время идет переход на профессиональную службу в армии по контракту как основу Вооруженных сил России, однако это не повод предоставлять отдельное исключение артистам, пояснил депутат. «У нас есть четко написанный регламент, по которому мы даем отсрочки — по болезни, по другим вопросам, по потере кормильца. Я против этого», — заключил он.