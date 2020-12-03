Актер из «Реальных пацанов» поддержал идею Боярского отменить призыв для артистов

Владимир Селиванов признался, что выступает за наемную армию, в беседе с «360».

По его словам, нужен не полный запрет на призыв артистов на службу в Вооруженных Силах, а учет их желания. «Я вообще за наемную армию, а не за обязательную», — подчеркнул Селиванов.

В то же время артист допустил возможность разделения артистов в армии на специальные отряды. «Зачем обязательная служба, если человек, например, не способен, если это не его? Практически человек теряет время, плюс можно получить какие-то психологические травмы», — считает актер.

Ранее Михаил Боярский выступил с идеей отменить обязательную службу для артистов. По его словам, призыв в армию мешает их творческому развитию. Без армии молодые артисты смогут быстрее начать работать в своей сфере, что поможет им выстроить карьеру, считает Боярский.