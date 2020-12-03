«Русские сезоны» начали зиму концертами в зале «Зарядье»

В преддверии Нового года гостям подготовили праздничную программу в рамках онлайн-проекта Stay Home with Russian Seasons, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Зрителей ждут показы спектаклей, балетных постановок, концертов симфонической музыки, а также видеоэкскурсии по российским музеям. Новогоднюю программу открыли музыкальные представления в Московском концертном зале «Зарядье».

1 декабря зрителям представили концерт к 100-летию композитора Мечислава Вайнберга. Сочинения Вайнберга, Дмитрия Шостаковича и Игоря Райхельсона исполнили пианист Александр Гиндин, альтистка Ирина Сопова, виолончелист Борис Андрианов, скрипачи Илья Норштейн и Никита Борисоглебский.

3 декабря зрители увидели выступление солистов Академии театра Ла Скала и Молодёжной программы Большого театра. Молодые солисты исполнили номера из опер Чайковского, Верди, Римского-Корсакова, Пуччини и Бизе в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под руководством дирижёра Альвизе Казеллати.