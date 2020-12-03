Поддержку Минкультуры России до конца 2020 года получат 20 дебютных фильмов

Перечень был определен по итогам голосования членов Экспертного совета, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам очной защиты игровых проектов (питчинга) поддержку получат 20 кинопроектов режиссеров-дебютантов, которые претендуют на субсидии на кинопроизводство в 2020 году.

«Для нас это прекрасная возможность поддержать начинающих режиссеров. Многие из них реализуют амбициозные проекты, с которыми впоследствии смогут выйти на авторитетные российские и международные кинофестивали», — подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.

В числе проектов, получивших поддержку, фильм «Сказки Гофмана» режиссера-дебютанта Тинатин Баркалая, рассказывающий о попытках поколения «переходного» периода найти свое место в жизни. Фильм «Время года зима» Светланы Устиновой рассказывает историю матери и дочери, в сложной жизненной ситуации переосмысливающих себя и свои отношения.

Картина «Крецул» посвящена истории слепого дзюдоиста, сложнопостановочный дебют «Свободное падение» рассказывает о внештатной ситуации на околоземной орбите. Представлена также трагикомедия «Каникулы» дебютанта Анны Кузнецовой.

С полным списком поддержанных проектов можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры России.