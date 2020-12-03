Московский драмтеатр «Человек» представит пресс-показ антиутопии «Ноу нэйм проджект»

Постановку представят 7 декабря, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль начнется в 14.00 в Московском драматическом Театре «Человек» по адресу: Скатертный пер., 23А стр.3. Зрительское ограничение — 21+, сообщили в пресс-службе.

«Фейсбука здесь больше нет. Как, впрочем, и Инстаграма, и Твиттера, и даже Тик Тока — всех их заменил в пространстве суверенного Рунета могучий и вездесущий ЛайфТок. Остался еще, правда, ЖЖ, но за поведением его пользователей бдительно следят грамотные специалисты специально созданного Федерального агентства. А достойным замещением былому валу заокеанской кино- и телепродукции стала возросшая в разы продукция отечественных мастеров экрана: за внимание зрителей борются наряду с тв-каналами многочисленные стриминговые платформы, и эта здоровая творческая конкуренция существенно усиливается в преддверии крупных государственных праздников», — говорится в описании спектакля.

Действие происходит в недалеком будущем, незадолго до 9 Мая 2025 года. Одной из центральных точек грядущих торжеств было намечено сделать легендарную деревню Крюково.

Главный режиссер «Человека» Владимир Скворцов и завлит театра Александр Вислов ставили спектакль прямо по ходу репетиций, говорится в сообщении. Режиссер постановки скрывается под псевдонимом Skvortsov, он привлек к работе опытных актеров труппы и исполнителей, совсем недавно начавших свое сотрудничество с «Человеком».

В спектакле может быть использована обсценная лексика, предупреждают организаторы.