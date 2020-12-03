В дом-музей Ростроповичей в Оренбурге передали парижскую фотовыставку

Экспонаты впервые выставлены в Оренбурге, сообщила ТАСС завотделом музея Ирина Богданова.

Фотовыставка разместилась в фойе Оренбургской филармонии, в которой 2-3 декабря проходит Восьмой международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Фотохроника жизни маэстро была передана в фонд Дома-музея семьи Ростроповичей в Оренбурге дочерями музыканта.

По словам директора музея, все фотографии — подлинные и представлены в Оренбурге именно в том формате, как они выставлялись в Париже.

Мемориальный Дом-музей семьи Ростроповичей стал первым в России музеем, посвященным жизни и творчеству Мстислава Ростроповича и его семьи. Дом был построен в конце XIX века в исторической части Оренбурга.

В годы Великой Отечественной войны семья Ростроповичей жила здесь в эвакуации с 1941 по 1943 год. В начале года власти области начали создание проекта музейного комплекса, формируется фонд дома-музея.